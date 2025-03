Or (once en $) : nouveau record absolu à 3.085$ information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'once d'Or inscrit un nouveau record absolu à 3.085$ : la dernier oscillation entre 3.057 et 3.011 valide un objectif de 3.100$.

Le métal précieux semble s'acheminer vers un doublement depuis son plancher des 1.620 du 27/09 et 20/10/2022, soit 3.250$.

Rappel : l'or avait déjà doublé entre 1.040 et 2.060$ entre mi-décembre 2015 et le 6 août 2020.





