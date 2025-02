Or (once en $): les 2.800$ sont franchis, les 3.000$ en vue? information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Pour la seconde séance consécutive, l'once d'or ('cash') déborde la résistance historique des 2.790$ du 30 octobre 2024 (nouveau zénith à 2.824$ ce 4 février), ce qui couronne un funiculaire haussier de +236$ (+9%) depuis le plancher des 2.588$ du 19/12/2024.



La règle du report d'amplitude entre le précédent zénith et le plancher des 2.560$ (du 15/11§2024) valide un objectif minimum de 3.020$... mais de précédents cas de figure de débordement d'un potentiel double-top ou triple-top débouche plutôt sur des gains de 40 à 50%.

En l'occurrence, le franchissement des 2.050$ (10/08/2020, 9/3/2022, 4/5 puis 28/12/2023) a libéré un objectif de 3.150$/Oz.





