Optical Cable bondit grâce à des résultats trimestriels optimistes

11 septembre - ** Les actions du fabricant de câbles en fibre optique Optical Cable Corp OCC.O augmentent d'environ 34 % à 8,38 $
** La société annonce une hausse de 22 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 19,9 millions de dollars, et un bénéfice net de 4 cents par action, contre une perte nette de 20 cents par action il y a un an
** La société bénéficie d'une augmentation des volumes, ce qui a un impact positif sur son levier d'exploitation
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 74 % depuis le début de l'année
