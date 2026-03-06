Oppenheimer relève le PT de Caterpillar en raison d'une forte poussée numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Oppenheimer relève le PT du fabricant de machines lourdes Caterpillar CAT.N à 817 $, contre 729 $, et maintient la note à "surperformance"

** Le nouveau PT implique une hausse de 15,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que l'accélération de la poussée numérique de l'entreprise, y compris les progrès de l'IA physique et la réorganisation de la dorsale de données Helios, soutient des perspectives de bénéfices plus solides à long terme

** Le courtier ajoute que la société n'a pas l'intention d'utiliser une tarification par abonnement, car ses machines offrent déjà plus de valeur aux clients de leur propre chef

** Les actions ont baissé d'environ 1,6 % à 695 $ avant la mise sur le marché

** 15 courtiers sur 30 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 700 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 23,3 % depuis le début de l'année