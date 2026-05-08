Oppenheimer relève l'objectif de cours d'AAON et table sur une reprise des marges grâce à la reprise des commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Oppenheimer relève l'objectif de cours du fabricant d'équipements de climatisation et de chauffage AAON

AAON.O de 118 $ à 145 $ et maintient sa recommandation à « surperformer »

** Le nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 12,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la croissance des commandes au premier trimestre signale un rebond chez les clients principaux, et que la pression à court terme sur les marges due à la baisse des volumes et à l'externalisation devrait s'atténuer à mesure que les hausses de prix se répercuteront plus tard dans l'année

** Oppenheimer relève ses estimations pour l'exercice 2026-2027 d'AAON en raison de perspectives de croissance plus solides et table sur une expansion régulière des marges au fil du temps

** La société a dépassé, jeudi, les estimations de chiffre d'affaires de Wall Street pour le premier trimestre et a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

** Les six courtiers couvrant le titre attribuent une note « acheter » ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 120 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de près de 70 % depuis le début de l'année