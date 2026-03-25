Oppenheimer initie la couverture de Figma avec une note "perform" ; l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** L'action de la société de logiciels de conception Figma en baisse de ~1% à 21,66 $

** Oppenheimer initie une couverture avec la note "perform"

** La société de courtage estime le marché total adressable de Figma à plus de 33 milliards de dollars "avec seulement une poignée de fournisseurs pure play dans la catégorie de l'échelle de Figma"

** "Nous craignons que l'évolution structurelle de l'industrie vers les technologies de l'IA réduise la taille des transactions et la croissance du nombre d'abonnés, ce qui ralentirait la croissance de Figma" - Oppenheimer

** La note moyenne de 11 analystes est "hold"; leur PT médian est de 38,50 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 42 % cette année