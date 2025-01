OPmobility: présentation de l'offre One4you au CES information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa participation au Consumer Electronics Show (CES 2025) de Las Vegas, OPmobility (ex Plastic Omnium) indique qu'il présentera sa nouvelle offre globale One4you pour les systèmes extérieurs des véhicules.



Combinant ses expertises dans les systèmes extérieurs de carrosserie, l'éclairage, les modules et OP'nSoft, son entité dédiée aux logiciels pour ses produits et services, One4you a pour ambition de proposer des technologies et solutions sur mesure.



'Cette nouvelle proposition 'tout-en-un' permet d'offrir des solutions qui offrent de nouvelles options de design et simplifient et accélèrent les procédés de production de nos clients, en apportant efficience opérationnelle et agilité', poursuit OPmobility.



L'équipementier automobile présentera également au CES une série d'innovations, intégrant notamment l'intelligence artificielle, pour répondre à la transformation et aux enjeux de l'ensemble des mobilités, en particulier en matière de mobilité durable.





Valeurs associées OPMOBILITY 10,74 EUR Euronext Paris +0,19%