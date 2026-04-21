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OPmobility en baisse après son point sur l'activité trimestrielle
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 09:59

OPmobility cède du terrain à la Bourse de Paris (-1,74%, à 15,28 euros) peu après l'ouverture. L'équipementier automobile a dévoilé ses revenus trimestriels et confirmé ses objectifs.

OPmobility a dévoilé un chiffre d'affaires économique de 2,834 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 4,9%, ou de 0,4% à périmètre et change constants. Le chiffre d'affaires consolidé s'est quant à lui élevé à 2,523 milliards d'euros, en baisse de 6,3% en données publiées et de 2,3% en organique.

L'activité du partenaire technologique des acteurs de la mobilité a été soutenue par l'Amérique du Nord où le chiffre d'affaires économique a progressé de 4,9%, à périmètre et change constants, et par l'Asie hors Chine, zone dans laquelle il s'est affiché en hausse de 14,8% dans les mêmes conditions. En revanche, en Chine il a diminué de 1,8%, alors qu'en Europe, son principal marché, le repli a atteint 5,2%.

OPmobility a confirmé ses objectifs annuels et a précisé qu'il n'y avait pas d'impact significatif sur son activité au premier trimestre lié à la situation au Moyen-Orient.

Pour le deuxième trimestre, le groupe compte finaliser l'élargissement des activités de sa coentreprise YFPO, leader des pièces extérieures en Chine, à l'assemblage de modules et aux solutions d'éclairage de signature et de décoration. La société poursuit également le projet d'acquisition potentielle d'une participation de contrôle dans l'activité éclairage de Hyundai Mobis, pour une finalisation de l'opération envisagée fin 2026.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, OPmobility table sur une amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net part du groupe, de son cash-flow libre et de sa dette nette.

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OPMOBILITY (EX PLASTIC OM.)
15,4300 EUR Euronext Paris -0,77%
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