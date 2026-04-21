OPmobility annonce une légère baisse de son chiffre d'affaires en raison de l'affaiblissement de l'industrie automobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques montrant les performances par région et par secteur d'activité; mise à jour avec le mouvement de l'action au paragraphe 4, le commentaire de l'analyste au paragraphe 14.) par Mathias de Rozario

L'équipementier automobile OPmobility

OPM.PA a annoncé mardi une baisse de 0,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, hors effets de change, en raison de la faiblesse de l'industrie automobile.

Le groupe français a déclaré que son chiffre d'affaires était de 2,83 milliards d'euros (3,34 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de 2026, contre 2,98 milliards d'euros il y a un an.

Il a toutefois surpassé la baisse de 3,4 % de la production automobile mondiale, selon les prévisions de S&P Global Mobility publiées ce mois-ci.

Les actions d'OPmobility ont baissé de 1,6 % dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.

La baisse du chiffre d'affaires est due à un recul en Europe, où la performance a été inférieure à la production automobile de la région.

"Il est essentiellement lié au climat, à un peu d'incertitude et au retard de certains programmes qui étaient censés démarrer", a déclaré Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility.

Félicie Burelle s'attend à ce que cette tendance se poursuive, ajoutant qu'elle était principalement axée sur l'activité extérieure qui conçoit des pare-chocs et des hayons.

Elle s'attend à ce que l'activité d'éclairage de la société bénéficie des premiers lancements résultant de l'accumulation du carnet de commandes depuis son acquisition à la fin de 2022.

En Amérique du Nord et en Asie, OPmobility a déclaré avoir surpassé la production du marché local en cherchant à se développer pour compenser les faiblesses prolongées en Europe.

"Ma conviction personnelle est que le marché européen ne retrouvera jamais ses niveaux antérieurs", a déclaré Félicie Burelle. OPmobility a déclaré qu'il prévoyait d'achever l'acquisition potentielle d'une participation majoritaire dans les activités d'éclairage de Hyundai Mobis d'ici à la fin de l'année 2026.

Il vise également à finaliser l'expansion de sa coentreprise chinoise YFPO dans l'assemblage de modules et l'éclairage décoratif au cours du deuxième trimestre de l'année.

OPmobility a déclaré que la guerre en Iran n'avait pas eu d'impact au cours du trimestre et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

"Même en cas de faiblesse accrue du marché, OPmobility devrait tirer son épingle du jeu en capitalisant sur une solide prise de commandes sur trois ans", a déclaré J.P. Morgan dans une note aux investisseurs.

(1 $ = 0,8483 euro)