OPmobility: à nouveau distingué par le CDP information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - OPmobility indique avoir obtenu, pour la seconde année consécutive, la note la plus élevée du CDP pour ses actions en faveur du climat, 'reconnaissance des progrès concrets réalisés au cours des dernières années pour réduire son empreinte carbone'.



L'équipementier automobile précise que cette note 'A' distingue notamment sa feuille de route ambitieuse, les objectifs de neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et la qualité de son reporting environnemental.



En 2024, OPmobility a continué de réduire ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 et a mis en oeuvre toutes les actions nécessaires pour atteindre la neutralité carbone sur ces scopes en 2025. II a aussi amélioré son efficacité énergétique de 22% par rapport à 2019.





