OPM intègre le programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson
information fournie par Boursorama CP 25/09/2025 à 18:00

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu

• OPM apportera au programme LITE son expertise unique dans le développement d'inhibiteurs de kinases et sa molécule OPM-201 dérivée de Nanocyclix®
• OPM bénéficiera du consortium LITE pour accélérer le développement clinique d’OPM-201, renforcer la crédibilité de candidat-médicament et élargir les possibilités de collaborations fructueuses

Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd'hui son adhésion au programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange (LITE) de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF).

Valeurs associées

ONCODESIGN PM
0,5700 EUR Euronext Paris +5,95%

