OPM intègre le programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson

• OPM apportera au programme LITE son expertise unique dans le développement d'inhibiteurs de kinases et sa molécule OPM-201 dérivée de Nanocyclix®

• OPM bénéficiera du consortium LITE pour accélérer le développement clinique d’OPM-201, renforcer la crédibilité de candidat-médicament et élargir les possibilités de collaborations fructueuses



Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd'hui son adhésion au programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange (LITE) de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF).