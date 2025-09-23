 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Opendoor poursuit sa chute après qu'un actionnaire important a vendu pour 95 millions de dollars d'actions
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont baissé de 7,3 % à 7,77 $ mardi, après une chute de plus de 12 % au cours de la séance précédente ** Opendoor a déclaré tard le lundi dans un document qu'Access Industries a vendu ~11,4 millions d'actions pour une valeur de marché de 95,2 millions de dollars, le 22 septembre étant la date approximative de la vente, dans le cadre de la règle 144 / bloc non enregistré par l'intermédiaire de Tourmaline Partners ** La vente par la société d'investissement, dirigée par le milliardaire d'origine ukrainienne Len Blavatnik, porte ses avoirs à ~31,3 millions d'actions, soit environ 4,2 % des 742,1 millions d'actions en circulation d'OPEN, selon le LSEG ** Access est le troisième actionnaire d'OPEN, derrière le nouveau directeur général Kaz Nejatian (83,35 millions d'actions) et Vanguard (66,28 millions d'actions) ** Access a vendu environ 10,9 millions d'actions, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, le 12 septembre. Les actions d'OPEN ont perdu près de 14 % au cours de cette séance ** Le 11 septembre, les actions du chouchou des mèmes ont grimpé de 80 % pour clôturer à 10,52 $ après qu'OPEN a débauché Nejatian de Shopify SHOP.TO pour le diriger, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration, Rabois devenant président ** L'ancienne directrice générale et présidente du conseil d'administration Carrie Wheeler s'est retirée de ses fonctions au mois d'août, sous la pression des investisseurs

** Même avec la baisse de mardi, les actions d'OPEN ont augmenté d'environ 1 300 % au cours des trois derniers mois

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
7,6400 USD NASDAQ -8,83%
SHOPIFY RG-A
210,240 CAD TSX -3,24%
