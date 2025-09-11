 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Opendoor, l'action des mèmes, s'envole de 60 % après avoir recruté un cadre de Shopify en tant que directrice générale
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont grimpé de 60,9 % à 9,43 $ jeudi, après que la société a nommé un cadre de Shopify SHOP.TO à la tête de l'entreprise

** OPEN atteint son plus haut niveau depuis 3 ans et demi et est en passe de réaliser la plus forte hausse journalière jamais enregistrée

** La société a été nommée à la tête de Shopify SHOP.TO , un nouveau dirigeant ** Opendoor, basée à Tempe, Arizona, a nommé en fin de semaine Kaz Nejatian, COO de Shopify, au poste de directeur général

** Les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendront au conseil d'administration, et Rabois en deviendra le président ** Il n'y avait littéralement qu'un seul choix pour ce poste: Kaz", a déclaré Rabois dans un communiqué, ajoutant que Nejatian "comprend profondément le potentiel de l'IA pour remodeler radicalement l'ensemble des opérations d'une entreprise" ** L'ancienne directrice générale et présidente du conseil d'administration Carrie Wheeler s'est retirée de ses fonctions en août sous la pression des investisseurs ** OPEN a augmenté de 470 % depuis le début de l'année. L'action a terminé le mois de juin à 53 cents

