Opendoor bondit, JP Morgan reste optimiste quant à sa nouvelle direction et fixe un objectif de cours le plus élevé du marché à 8 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, ajout d'une participation de Goldman Sachs)

10 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O ont augmenté de 19,3 % à 7,83 $ dans les échanges de lundi après-midi, JP Morgan maintenant sa note "surpondérée", citant sa transformation majeure

** Le courtier fixe un objectif de cours de 8 dollars pour décembre 2026, le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG.

** L'équipe d'analystes de JP Morgan dirigée par Dae Lee a déclaré que la volatilité à court terme des résultats est due à OPEN "qui élimine l'impact de l'approche de l'aversion au risque de la direction précédente et des stocks hérités"

** OPEN a déjà réduit les marges, ce qui accélère les acquisitions de logements au 4ème trimestre et permet d'atteindre le seuil de rentabilité du revenu net ajusté (ANI) d'ici fin 2026, a déclaré M. Lee

** "Nous sommes encouragés par la confiance et l'énergie des nouveaux dirigeants. La transformation ne sera ni facile ni linéaire, mais nous pensons que le marché de l'immobilier résidentiel américain est mûr pour la rupture et qu'OPEN dispose des données, de la technologie, de l'échelle et de la vision nécessaires pour la mener à bien", a déclaré M. Lee

** Lee a déclaré que l'objectif de cours de 8 $ était basé sur ~13x son bénéfice brut estimé à 770 millions de dollars en 2027 ** OPEN, société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi dernier une baisse d'environ un tiers de son chiffre d'affaires et une perte de 12 cents/sh au troisième trimestre, et a déclaré un dividende spécial sur les bons de souscription aux actionnaires en date du 18 novembre, afin d'aligner davantage les actionnaires et la direction. Les prix d'exercice des trois séries de bons de souscription négociables sont de 9, 13 et 17 dollars

** Début vendredi, OPEN a annoncé une levée de fonds directe de 1,2 milliard de dollars pour racheter les obligations convertibles 2030 en circulation

** Le vendredi, les actions d'OPEN ont d'abord chuté de 20 % avant de se redresser pour terminer la séance stable à 6,56 $ ** Selon un dépôt réglementaire , Goldman Sachs a déclaré posséder ~38,6 millions d'actions, soit une participation d'environ 5,1 % dans OPEN ** Le 11 septembre, les actions d'OPEN ont grimpé de 80 % après la nomination de Kaz Nejatian, cadre de Shopify

SHOT.TO , comme nouveau directeur général, et l'annonce du retour des cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu au sein du conseil d'administration ** OPEN a connu une activité similaire à celle d'un mème stock depuis l'été. Si l'on tient compte de l'opération de lundi, les actions ont augmenté de 1 000 % au cours des six derniers mois