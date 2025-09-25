 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Opendoor augmente après la prise de participation de Jane Street
25/09/2025

25 septembre - ** Les actions de la plateforme immobilière résidentielle Opendoor Technologies OPEN.O ont bondi de 7,7 % à 8,86 $ avant l'ouverture des marchés

** Tard dans la journée de mercredi, la société de négoce Jane Street a révélé une participation de 5,9 % dans la société

** Cette participation ferait de Jane Street le troisième actionnaire le plus important d'OPEN, après la directrice générale Kaz Nejatian et le géant de l'investissement Vanguard

** OPEN a connu des mouvements similaires à ceux des mèmes cette année, multipliant par cinq le nombre d'actions depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

OPENDOOR TECH
8,2300 USD NASDAQ +16,08%
