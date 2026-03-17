OpenAI vendrait de l'IA aux agences américaines par l'intermédiaire de l'unité "cloud" d'Amazon, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 4)

OpenAI a signé un nouvel accord pour vendre l'accès à son modèle d'IA à la défense américaine et aux agences gouvernementales par l'intermédiaire de l'unité cloud d'Amazon AMZN.O pour des travaux classifiés et non classifiés, a rapporté The Information mardi.

Le contrat permet à OpenAI de soutenir le Pentagone dans le cadre d'un accord conclu à la fin du mois dernier, après que l'agence a abandonné son précédent fournisseur d'IA, Anthropic, selon le rapport.

OpenAI et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les relations entre le fabricant Claude Anthropic et le gouvernement américain se sont effondrées en février après que l'entreprise a refusé d'autoriser l'utilisation militaire sans restriction de son IA, en particulier pour la surveillance domestique et les armes autonomes, à la suite de quoi le Pentagone l'a qualifiée de "risque pour la chaîne d'approvisionnement".