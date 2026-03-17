OpenAI vendra de l'IA aux agences américaines par l'intermédiaire de l'unité "cloud" d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source d'approvisionnement, ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 4 à 9)

OpenAI a signé un nouvel accord pour vendre l'accès à ses modèles d'IA à la défense américaine et aux agences gouvernementales par l'intermédiaire de l'unité cloud d'Amazon AMZN.O pour des travaux classifiés et non classifiés, a déclaré mardi le fabricant de ChatGPT.

Ce contrat permet à OpenAI de soutenir le Pentagone dans le cadre d'un accord conclu à la fin du mois dernier, après que l'agence a abandonné son précédent fournisseur d'IA, Anthropic.

Anthropic, qui a remporté un contrat du Pentagone d'une valeur maximale de 200 millions de dollars en juillet 2025, a été un fournisseur clé d'IA pour la défense américaine, travaillant avec Palantir PLTR.O et Amazon Web Services (AWS) pour déployer ses modèles Claude dans des systèmes militaires et de renseignement classifiés.

Mais ses relations avec le Pentagone se sont effondrées en février après qu'Anthropic a refusé d'autoriser l'utilisation militaire sans restriction de son IA, en particulier pour la surveillance intérieure et les armes autonomes. Le Pentagone a alors qualifié l'entreprise de "risque pour la chaîne d'approvisionnement" et l'a exclue de toute activité gouvernementale.

OpenAI, qui s'était auparavant concentrée sur les utilisations gouvernementales non classifiées, a maintenant obtenu un contrat du Pentagone pour fournir ses modèles dans le cadre d'opérations classifiées.

Son partenariat avec AWS s'inscrit dans le prolongement de ce dernier changement et montre que l'accès aux contrats du gouvernement et de la défense, en particulier par l'intermédiaire de fournisseurs de services en nuage déjà intégrés dans les systèmes fédéraux, est en train de devenir un champ de bataille essentiel.

L'obtention de contrats gouvernementaux pourrait également aider le fabricant de ChatGPT à attirer de grandes entreprises clientes, qui considèrent souvent les travaux à fort enjeu du secteur public comme un signal fort de confiance et de fiabilité.

À la suite du passage d'OpenAI à une structure à but lucratif à l'automne dernier, l'entreprise a mis à jour son accord avec Microsoft MSFT.O pour permettre des partenariats avec des fournisseurs de cloud rivaux dans la vente d'IA à des clients de la sécurité nationale, y compris le Pentagone.