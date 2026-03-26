OpenAI suspend indéfiniment son projet de chatbot érotique, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte, des détails et de la divulgation dans les paragraphes 2 à 4)

OpenAI a mis de côté son projet de chatbot érotique pour une durée indéterminée afin de se concentrer sur ses produits de base, selon un rapport du Financial Times de jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les employés et les investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'effet du contenu sexualisé de l'IA sur la société, selon le rapport.

OpenAI a également annulé brusquement Sora, un modèle de conversion de texte en vidéo, et cherche désormais à se concentrer sur d'autres domaines de recherche et à déployer davantage de ses capacités dans une super-application unique.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.