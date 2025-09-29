 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OpenAI s'associe à Etsy et Shopify pour le paiement par ChatGPT
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré lundi qu'elle mettait en place un système de paiement instantané dans ChatGPT, en partenariat avec Etsy ETSY.O et Shopify SHOP.TO .

Valeurs associées

ETSY
69,7400 USD NASDAQ +8,66%
SHOPIFY RG-A
204,970 CAD TSX +4,90%
