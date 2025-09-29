OpenAI s'associe à Etsy et Shopify pour le paiement par ChatGPT

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
TotalEnergies va augmenter sa production globale d'énergies jusqu'en 2030 tout en réduisant ses investissements, y compris dans les énergies bas carbone, et ses coûts opérationnels pour faire face à un environnement "incertain" dans un contexte de baisse des prix ...
Lire la suite
Au moins 22 personnes ont été tuées à Madagascar d'après l'ONU depuis le début jeudi des manifestations ayant embrasé le pays, et où les protestataires sont de nouveau descendus dans la rue lundi en demandant désormais le départ du président. L'île de l'océan Indien, ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé la séance en faible hausse lundi dans un marché peu fourni qui garde un oeil sur le risque de blocage budgétaire à Washington ("shutdown") mais guette surtout les chiffres du marché de l'emploi américain en fin de semaine. L'indice ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•29.09.2025•18:43•
Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs vise une hausse de 50% de sa rentabilité d'ici 2030 en intensifiant notamment ses investissements, selon une communication lundi sur la poursuite de la revue de ses options stratégiques. Le groupe, qui confirme ...
Lire la suite
