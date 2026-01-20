OpenAI lance la prédiction de l'âge sur ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré mardi qu'elle mettait en place la prédiction de l'âge sur ChatGPT au niveau mondial, afin de déterminer si un compte appartient probablement à un mineur, alors que la startup d'intelligence artificielle se prépare à autoriser les contenus pour adultes sur le populaire chatbot.

"Lorsque le modèle de prédiction de l'âge estime qu'un compte peut appartenir à une personne de moins de 18 ans, ChatGPT applique automatiquement des protections supplémentaires conçues pour réduire l'exposition à des contenus sensibles", a déclaré OpenAI dans un communiqué.

Les utilisateurs placés par erreur dans l'expérience des moins de 18 ans pourront retrouver un accès complet en soumettant un selfie par l'intermédiaire de Persona, un service de vérification de l'identité .

Dans l'Union européenne, cette fonctionnalité sera mise en place dans les semaines à venir.

Fidji Simo, directrice générale des applications d'OpenAI, a déclaré en décembre qu'elle s'attendait à ce qu'un "mode adulte" fasse son apparition dans ChatGPT au cours du premier trimestre 2026, à la suite des commentaires du directeur général Sam Altman sur l'autorisation de contenus matures pour les utilisateurs qui vérifient leur âge.

ChatGPT compte 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. La semaine dernière, OpenAI a déclaré qu'elle commencerait à montrer des publicités dans le chatbot à certains utilisateurs américains, intensifiant ainsi ses efforts pour générer des revenus.

Le revenu annualisé d'OpenAI, soutenu par Microsoft

MSFT.O , a dépassé les 20 milliards de dollars en 2025 , contre 6 milliards de dollars en 2024, a déclaré dimanche la responsable financière Sarah Friar, la croissance suivant de près l'expansion de la capacité informatique.