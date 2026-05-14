OpenAI intègre l'outil de codage Codex à l'application mobile ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé jeudi que son outil de codage Codex allait être intégré à l'application mobile ChatGPT, élargissant ainsi l'accès à ce produit alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des outils de génération de code basés sur l'IA.

Les outils de codage sont devenus un moyen important pour les entreprises d'IA d'atteindre les clients professionnels, OpenAI étant en concurrence avec des concurrents tels qu'Anthropic, dont l'outil Claude Code a gagné en popularité auprès des développeurs.

Codex peut effectuer des tâches telles que l'écriture de fonctionnalités, la réponse à des questions sur la base de code, la correction de bugs et la proposition de pull requests pour révision. L'application mobile permet aux utilisateurs de rester informés à distance après s'être connectés aux machines sur lesquelles Codex est en cours d'exécution, ce qui leur permet de vérifier les résultats, d'approuver les modifications et de lancer de nouvelles tâches.

L'outil, lancé en février sous forme d'application de bureau , est actuellement déployé en avant-première au sein de l'application mobile ChatGPT sur iOS et Android, a déclaré OpenAI. Il ne peut se connecter qu'aux systèmes macOS, la prise en charge de Windows devant être introduite prochainement.