OpenAI informe les agences américaines et Five Eyes sur un nouveau produit de cybersécurité, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 9)

La semaine dernière, OpenAI a présenté les capacités de son nouveau produit de cybersécurité aux agences fédérales américaines, aux gouvernements des États et aux pays membres de Five Eyes, a rapporté Axios mercredi.

La cybersécurité devient un champ de bataille clé pour les laboratoires d'IA tels qu'OpenAI et Anthropic, car leurs modèles d'IA avancés peuvent à la fois poser des risques de sécurité et offrir des capacités de cyberdéfense, suscitant l'intérêt des gouvernements et des entreprises .

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

La semaine dernière, le fabricant de ChatGPT a dévoilé GPT-5.4-Cyber, une variante de son dernier modèle phare spécialement conçue pour la cybersécurité défensive, suite à l'annonce par son concurrent Anthropic du modèle d'IA avancée Mythos .

OpenAI a organisé un événement à Washington mardi pour environ 50 praticiens de la cyberdéfense au sein du gouvernement fédéral afin de démontrer les capacités de son nouveau modèle GPT-5.4-Cyber, selon le rapport d'Axios.

OpenAI commence à organiser des séances d'information avec les membres du réseau Five Eyes cette semaine afin qu'ils soient approuvés et signés pour accéder au modèle, selon le rapport.

Le réseau de partage de renseignements Five Eyes comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

OpenAI, dirigée par Sam Altman, a déclaré que le modèle GPT-5.4-Cyber serait initialement déployé sur une base limitée aux fournisseurs de sécurité, aux organisations et aux chercheurs approuvés, en raison de sa conception plus permissive.

Au début du mois, la société rivale Anthropic a également annoncé une initiative "Project Glasswing" avec de grandes entreprises technologiques, qui permet aux partenaires de tester en avant-première le modèle inédit de la startup.