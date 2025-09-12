OpenAI et Nvidia s'apprêtent à annoncer des investissements dans des centres de données au Royaume-Uni, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI et Nvidia NVDA.O prévoient de s'engager à soutenir des milliards de dollars d'investissements dans les centres de données britanniques lorsqu'ils se rendront dans le pays la semaine prochaine en même temps que le président américain Donald Trump, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.