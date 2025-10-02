OpenAI atteint une valorisation de 500 milliards de dollars après la vente d'actions à SoftBank et à d'autres, selon une source

(Mise à jour des détails à partir du paragraphe 2) par Krystal Hu

OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars, à la suite d'une transaction dans laquelle les employés actuels et anciens ont vendu pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a déclaré jeudi à Reuters une source familière avec le sujet.

Cela représente une augmentation par rapport à son évaluation actuelle de 300 milliards de dollars, soulignant les gains rapides d'OpenAI en termes d'utilisateurs et de revenus. Reuters a rapporté les détails de la vente d'actions au début du mois d'août .

Dans le cadre de cet accord, les employés d'OpenAI ont vendu des actions à un consortium d'investisseurs comprenant Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX d'Abu Dhabi et T. Rowe Price, selon la source, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat car elle n'était pas autorisée à parler aux médias.

La société a autorisé la vente de plus de 10 milliards de dollars d'actions sur le marché secondaire, a ajouté la source.

Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX et T. Rowe Price n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La vente d'actions s'ajoute à l'investissement antérieur de SoftBank dans le premier tour de financement d'OpenAI, d'un montant de 40 milliards de dollars.

La société a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus qu'au cours de l'année dernière, a rapporté The Information en début de semaine.

La vente intervient à un moment où les géants de la technologie se livrent à une concurrence agressive pour attirer les talents de l'IA en leur offrant des rémunérations lucratives. Meta META.O investit notamment des milliards dans Scale AI et a débauché son directeur général de 28 ans, Alexandr Wang, pour diriger sa nouvelle unité de superintelligence.