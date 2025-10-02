OpenAI atteint une valorisation de $500 mds après une vente d'actions-source

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d’un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d’actions, a appris Reuters jeudi d’une source proche du dossier.

Cette transaction représente une hausse par rapport à sa valorisation actuelle de 300 milliards de dollars, soulignant à la fois la progression rapide d’OpenAI en nombre d’utilisateurs et en revenus.

Reuters avait rapporté en août, citant une source, que la startup avait débuté des discussions à propos d'une potentielle cession d'actions d'employés.

Dans le cadre de l’opération, des employés d’OpenAI ont cédé des actions à un groupe d’investisseurs comprenant Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX d’Abou Dhabi et T. Rowe Price, a indiqué la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.

La société a autorisé la vente de plus de 10 milliards de dollars d'actions sur le marché secondaire, a ajouté la source.

Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX et T. Rowe Price n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cette vente d'actions s'ajoute à l'investissement précédent de 40 milliards de dollars de SoftBank lors du premier tour de table primaire d'OpenAI.

OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé sur la tech.

