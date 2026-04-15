OpenAI ajuste ses investissements, Microsoft récupère des capacités en Norvège
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 15:11
L'entreprise d'intelligence artificielle prévoit désormais d'accéder à ces ressources indirectement via Microsoft, son partenaire historique. Ce choix lui permet de rester dans le cadre de ses engagements existants, notamment un contrat estimé à 250 milliards de dollars avec Azure. Nscale a parallèlement renforcé sa collaboration avec Microsoft, avec le déploiement de plus de 30 000 processeurs graphiques Nvidia Rubin sur le site norvégien, dans le cadre d'une stratégie visant à développer les infrastructures d'IA en Europe.
Ce recentrage intervient dans un contexte de révision plus large des objectifs financiers d'OpenAI. Après des projections très ambitieuses en 2025, le groupe vise désormais environ 600 milliards de dollars d'investissements dans les capacités de calcul d'ici 2030. Il a également suspendu son projet Stargate au Royaume-Uni en raison du coût de l'énergie et du cadre réglementaire, tout en mettant fin à certains services comme Sora. Malgré ces ajustements, OpenAI continue d'attirer des financements massifs, avec une levée récente de 122 milliards de dollars valorisant l'entreprise à 852 milliards de dollars.
Valeurs associées
|420,2600 USD
|NASDAQ
|+2,20%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
L'Etat français en tant qu'actionnaire de Stellantis doit imposer la production d'un véhicule dans l'usine de Poissy (Yvelines) alors que le constructeur automobile a annoncé la veille son intention d'arrêter l'assemblage de voitures neuves sur le site, a dit ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer