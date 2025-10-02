 Aller au contenu principal
OpenAI affiche 500 milliards de dollars de valorisation
information fournie par AOF 02/10/2025 à 10:55

(AOF) - Le spécialiste de l'intelligence artificielle, OpenAI, a été valorisé 500 milliards de dollars dans le cadre de la cession d'actions par certains employés, affirme Bloomberg. Le propriétaire de ChatGPT dépasse SpaceX d'Elon Musk et devient ainsi la plus importante start-up au monde. Plus tôt cette année, OpenAI avait été valorisé 300 milliards de dollars lors d'un financement organisé par le groupe japonais SoftBank.

