OpenAI acquiert la startup Statsig spécialisée dans les tests de produits et nomme le directeur technique des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré mardi qu'elle allait acquérir Statsig dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ce qui valorise la startup spécialisée dans les tests de produits à environ 1,1 milliard de dollars, sur la base de l'évaluation actuelle d'OpenAI, qui s'élève à 300 milliards de dollars.

Le fabricant de ChatGPT nommera également le directeur général de Statsig, Vijaye Raji, au poste de directeur technique des applications d'OpenAI, dans le but de développer ses produits d'intelligence artificielle dans un contexte de forte concurrence de la part de ses rivaux.

Cette décision intervient quelques mois après l'acquisition par OpenAI de la startup de l'ancien concepteur de l'iPhone Jony Ive, io Products, dans le cadre d'une transaction de 6,5 milliards de dollars pour aider à développer du matériel d'intelligence artificielle.

Soutenue par son produit phare ChatGPT, OpenAI a doublé son chiffre d'affaires au cours des sept premiers mois de l'année, atteignant un chiffre d'affaires annualisé de 12 milliards de dollars, et est en passe d'atteindre 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, comme l'a rapporté Reuters en août.

L'entreprise cherche également à conclure une offre publique d'achat afin d'obtenir des liquidités pour ses employés, dont l'évaluation s'élève à 500 milliards de dollars.

Dans le cadre de ses fonctions, Vijaye dirigera l'ingénierie des produits pour ChatGPT et l'agent de codage de l'entreprise, Codex, avec des responsabilités qui couvrent les systèmes centraux et les lignes de produits, y compris l'infrastructure, a déclaré l'entreprise.

Statsig crée des outils pour aider les développeurs de logiciels à tester et à signaler les nouvelles fonctionnalités. Elle a levé 100 millions de dollars au début de l'année.

Une fois l'acquisition finalisée, les employés de Statsig travailleront pour OpenAI, mais continueront à opérer de manière indépendante à partir de son bureau de Seattle, a déclaré OpenAI.