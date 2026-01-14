OpenAI achète de la puissance de calcul à Cerebras pour plus de 10 milliards de dollars, selon une source

OpenAI a déclaré mercredi qu'elle avait convenu d'acheter à Cerebras jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans, le fabricant de ChatGPT cherchant à prendre de l'avance dans la course à l'IA et à capitaliser sur la demande croissante.

L'accord représente plus de 10 milliards de dollars sur la durée du contrat, selon une source au fait du dossier.

Il souligne également le fort appétit de l'industrie pour la puissance de calcul, les entreprises s'efforçant de créer des systèmes et des applications capables de rivaliser avec l'intelligence humaine, voire de la surpasser.

"L'intégration de Cerebras dans notre gamme de solutions de calcul a pour but de rendre notre IA beaucoup plus rapide", a déclaré OpenAI dans un message publié sur son site web.

"Lorsque l'IA répond en temps réel, les utilisateurs en font plus, restent plus longtemps et exécutent des charges de travail de plus grande valeur"

Le fabricant de ChatGPT prévoit d'utiliser les systèmes construits par Cerebras pour alimenter son populaire chatbot, dans ce qui est le dernier d'une série d'accords de plusieurs milliards de dollars conclus par OpenAI.

La capacité sera mise en ligne en plusieurs tranches jusqu'en 2028, a indiqué OpenAI.

Les accords et les investissements de la société jettent les bases d'une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars , avait rapporté Reuters l'année dernière.