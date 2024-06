Opale Capital obtient le statut de société de gestion

(AOF) - Un an et demi après son lancement, Opale Capital, la plateforme de sélection en architecture ouverte du groupe Tikehau Capital, a obtenu le statut de société de gestion et franchit le cap des 100 millions d’euros gérés. L’encours atteint 119 millions d’euros à ce jour. L’obtention de l’agrément de société de gestion de portefeuille lui permet désormais de gérer des portefeuilles pour le compte de tiers et de commercialiser en France et à l’étranger des organismes de placement collectif, notamment des fonds d’investissement alternatifs.