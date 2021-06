OPA : Voluntis, Europcar et Morrisons dans la mire

Le point sur les opérations de marché. (© Fotolia)

L'été commence fort avec une OPA simplifiée en vue sur Voluntis (thérapies numériques), des marques d'intérêt sur Europcar Mobility (location de véhicules) et sur Morrisons (supermarchés), sans oublier les opérations en cours (Bourrelier Group, Videlio, Idsud, Eurogerm, Natixis, GrandVision).

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Voluntis : OPA simplifiée en vue d'Aptar à 8,70 € par action. Dans le cadre de l'opération envisagée, Aptar acquerrait auprès des actionnaires de référence de ce pionnier des thérapies numériques l'intégralité de leurs actions représentant 64,6% du capital au prix de 8,70 € par action, soit une prime de 110% sur le cours du 18 juin sur Euronext Growth.

A l'issue de cette acquisition, Aptar lancerait une OPA simplifiée pour acquérir les actions restantes de Voluntis au même prix unitaire de 8,70 €. Le dépôt de l'OPA devrait avoir lieu au cours du 3e trimestre 2021 et sa clôture avant la fin du 4e trimestre 2021. Si les conditions requises sont remplies à l'issue de l'OPA, Aptar a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions de Voluntis.

Europcar Mobility rejette une proposition d'achat. Le conseil d'administration du leader européen de la location de véhicules a reçu récemment une marque d'intérêt concernant une éventuelle opération sur le capital (de la part d'un consortium dirigé par Volkswagen et incluant Attestor et Pon Holdings, selon l'agence Bloomberg). Après avoir étudié cette proposition, le conseil a considéré que «le prix proposé de 0,44 € par action ne reflète pas la pleine valeur et le potentiel de création