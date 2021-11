OPA : les télécoms en vedette avec Telecom Italia

L'actualité des opérations financières à fin novembre 2021. (© Adobestock)

Avec l’apparition d’un nouveau variant, jugé préoccupant par l’OMS, le marché n’a pas fait d’étincelle. Néanmoins, TIM Group (Telecom Italia) est toujours au centre des attentions, avec la manifestation d’intérêt de KKR. Iberchem lance une offre volontaire sur Parfex. Green Mobility Holding a lancé son OPA sur Europcar Mobility Group, sans oublier les autres opérations en cours (Devoteam, SQLI, Artefact, Recticel) : tout ce qu’il faut savoir.

Les nouveautés

Parfex : offre volontaire de rachat au prix de 31,37 euros par action. Iberchem, qui détient déjà 95,61% des actions de ce créateur et producteur de fragrances pour la parfumerie fine, le soin du corps et de la maison, lance une offre volontaire de rachat visant l’intégralité des 60.199 actions Parfex non détenues.

Dans le cadre de cette offre, Iberchem s’engage à offrir aux actionnaires minoritaires d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 31,37 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 114,9% sur le dernier cours coté (14,60 €) sur Euronext Access et valorise la société environ 43 millions d’euros.

L’offre sera ouverte du 25 novembre au 29 décembre 2021 inclus. Dans la mesure où Iberchem détient d’ores et déjà une participation supérieure à 90%, il sera demandé, à l’issue de l’offre, la radiation des actions.

TIM (Telecom Italia) : KKR propose de prendre le contrôle au prix de 0,505 € par action. Le géant du capital-investissement envisage de lancer une éventuelle OPA au prix de 0,505 € par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 45,5% sur le dernier cours avant l’annonce et valorise TIM environ 10,8 milliards d’euros. Cette manifestation d’intérêt, qualifiée d’«amicale» par KKR, serait conditionnée à un niveau minimum