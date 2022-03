OPA : l’assurance, les logiciels et l’immobilier en vedette

L'actualité des opérations financières. (© Shutterstock)

OPA amicales sur Alleghany (assurances) et Anaplan (solutions SaaS), rachat d’une part des minoritaires de Metrovacesa (promotion immobilière), rejet d’une proposition d’achat (Nielsen Holdings) et d’une scission (Toshiba) : malgré la guerre en Ukraine, les opérations se sont succédé à l’étranger. En France, le marché s’impatiente sur le dossier SMTPC.

Les nouveautés

Alleghany : OPA amicale de Berkshire Hathaway . La société d’investissement de Warren Buffett et de Charlie Munger a conclu un accord définitif et va pouvoir acquérir cette société holding d’assurances (Transatlantic Holdings, RSUI Group, CapSpecialty) pour un montant de 11,6 milliards d’euros. Pour chaque action Alleghany, Berkshire Hathaway offre 848,02 $, reflétant une prime de 25,5% sur le dernier cours coté à la Bourse de New York avant l’annonce et une prime de 29% sur la moyenne des trente dernières séances. Ce prix d’acquisition représente également un multiple de 1,26 fois la valeur comptable d’Alleghany au 31 décembre 2021. La transaction, approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022, sous réserve des conditions habituelles.

Anaplan : OPA de Thoma Bravo . À la suite d’un accord définitif entre les deux entreprises, cet acteur américain du capital-investissement, spécialisé dans les secteurs des logiciels et des services technologiques, va pouvoir acquérir cet éditeur de solutions de planification de gestion pour un montant de 10,7 milliards de dollars. Pour chaque action Anaplan, Thoma Bravo offre 66 $ par action, faisant ressortir une prime de 30,5% sur le dernier cours coté sur le NYSE avant l’annonce et une prime de 46% sur la moyenne pondérée des cinq dernières