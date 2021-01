OPA : Eurogerm, Orange Belgium et Tikkurila en vedette

L'actualité des opérations financières en cette fin janvier. (© DR)

Les grandes manœuvres se poursuivent, avec l'OPA simplifiée en vue sur Eurogerm, le lancement de l'offre sur Orange Belgium et la proposition d'acquérir Tikkurila, sans oublier la poursuite du feuilleton Suez/Veolia.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Eurogerm : OPA simplifiée en vue de Naxicap à 47,97 euros par action. M. Girard, ACG et Unigrains, détenteurs de 62,23% des actions d'Eurogerm, sont entrés en négociations exclusives avec Naxicap Partners en vue de l'éventuel transfert de leurs participations à une société de reprise sur la base de 47,97 euros par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 42,8% sur le cours du 15 janvier 2021 et valorise ce spécialiste des correcteurs de meunerie, améliorants de panification et ingrédients pour la filière blé-farine-pain 207 millions d'euros. En cas de transfert du bloc de contrôle, une OPA simplifiée sera déposée au même prix, avec l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. Le dépôt de l'OPAS devrait intervenir au plus tard au cours du 1er semestre 2021.

Suez a reçu une lettre d'intention d'Ardian et de GIP, visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia. Veolia a aussitôt rappelé qu'il ne cédera pas ses 29,9%. «Ils constituent la première étape de la construction inéluctable et sous contrôle français du champion mondial de la transformation écologique». Et Meridiam, partenaire de Veolia dans son offre pour racheter Suez, lui a emboîté le pas.

«Ardian et GIP sont des fonds LBO qui ont déjà