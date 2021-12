OPA : Envea, SMTPC et LV Group en vedette

L'actualité des opérations financières avant les fêtes de fin d'année. (© Fotolia)

Sur le front des acquisitions, c’est Noël avant l’heure, avec deux OPA simplifiées (Envea, SMTPC), une OPR (LV Group), deux offres qui se dessinent (Lagardère, CNP Assurances). Sans oublier les opérations à l’international (Vifor Pharma, Arena Pharmaceuticals, Carige) et celles en cours (Devoteam, Suez, Visiodent, S.T. Dupont).

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Envea: projet d’OPA simplifiée d’Envea Global au prix de 175 euros. Cette société contrôlée par The Carlyle Group, qui détient 81,67% du capital de l’ex-Environnement SA, spécialisée en instrumentation de contrôle de l’environnement, a l’intention de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions non détenues au prix unitaire de 175 euros.

Ce prix fait ressortir une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 15 décembre 2021 sur Euronext Growth et une prime de 35,3% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 60 dernières séances. Par rapport au prix de la précédente OPA simplifiée (110 euros), qui a eu lieu du 26 novembre au 16 décembre 2020, la prime ressort à 59,1%. Si les conditions sont remplies, Envea Global a indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre.

SMTPC : projet d’OPA simplifiée à 27 euros par action . Le concert d’actionnaires, à savoir Vinci Concessions et Eiffage, qui détient désormais 66,21% du capital de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 27 euros par action (contre 23 euros initialement). Ce prix représente une prime de 52,5% par rapport au dernier cours coté avant l’annonce, le 31 mars 2021, et de 65,6% par rapport à la moyenne des