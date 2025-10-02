Ooredoo Fintech rejoint la nouvelle plateforme de paiements de PayPal
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:45
Cette collaboration permettra aux détenteurs du portefeuille Ooredoo Wallet de payer à l'international dans leur monnaie locale, d'accéder à des millions de commerçants en ligne et en magasin, et d'effectuer des transferts transfrontaliers plus fluides.
Les entreprises bénéficieront d'une expansion vers de nouveaux marchés et d'un accès élargi aux solutions de paiement sans nécessiter de développements techniques supplémentaires. Selon Mirko Giacco, directeur général d'Ooredoo Fintech, ce partenariat s'inscrit dans la mission du groupe de 'donner accès à des solutions financières modernes et abordables'.
De son côté, Alex Chriss, directeur général de PayPal, assure que PayPal World 'a le potentiel de révolutionner le commerce transfrontalier'.
Valeurs associées
|66,6600 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique. Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza Global Sumud, comprenant environ 45 bateaux avec à leur bord des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, a été interceptée en mer mercredi soir. Israël a annoncé que les passagers seraient expulsés vers ... Lire la suite
-
Les livraisons de Tesla TSLA.O au titre du troisième trimestre ont dépassé jeudi les attentes des analystes, dans un contexte de ruée des clients sur un crédit d'impôt à l'achat de véhicules électriques (VE) populaire aux États-Unis ayant compensé l'effondrement ... Lire la suite
-
Gaz : la Hongrie signe un contrat GNL inédit avec le français Engie et loue la diversification de ses approvisionnements
Budapest a conclu un accord avec l'énergéticien, le "plus durable" de son histoire en matière de gaz naturel liquéfié. Ce deal intervient au coeur des débats au sein de l'Union européenne sur la connexion persistante aux hydrocarbures russes, auxquels le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer