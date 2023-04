Onxeo annonce ses résultats financiers 2022 et fait le point sur son développement clinique

Poursuite du recrutement des patients pour l'essai de phase 1b/2 d'AsiDNATM en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib aux États-Unis dans le cancer épithélial de l'ovaire, le cancer du sein et le cancer de la prostate métastasique résistant à la castration



Développement d’un deuxième composé, OX425, un agoniste leurre DDR ciblant de multiples protéines et voies de réparation de l’ADN, en vue de la soumission d'une demande d'Investigational New Drug (IND) aux États-Unis au cours du second semestre 2023: la mise à jour préclinique présentée durant l’édition 2023 de l’AACR a fourni une analyse préclinique complète de l'utilisation potentielle d'OX425 chez les patients présentant des tumeurs HRD/HRP ou une résistance acquise au PARPi



Trésorerie de 14,6 millions d'euros au 31 décembre 2022



Visibilité financière jusqu'au 2ème trimestre 2024



