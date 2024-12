ONWARD Medical se classe parmi les 15 pour cent des meilleurs au niveau mondial pour la durabilité des entreprises

EINDHOVEN, Pays-Bas — 12 décembre 2024 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui avoir reçu la médaille d'argent EcoVadis, le plus grand fournisseur mondial d'évaluations de développement durable des entreprises. Cette récompense place ONWARD Medical parmi les 15 % des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois.

L'évaluation EcoVadis porte sur plus de 20 critères répartis sur quatre thèmes principaux : l’environnement, les conditions de travail et les droits de l'Homme, l’éthique et les achats durables. Plus de 130 000 entreprises dans le monde ont été évaluées par EcoVadis.

La stratégie de développement durable d'ONWARD Medical repose sur cinq principes fondamentaux qui soutiennent neuf objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies :

• Minimiser notre empreinte environnementale (ODD 12 et 13)

• Innover pour les personnes défavorisées (ODD 3, 9 et 10)

• Nouer des partenariats avec des groupes de patients (ODD 3, 9 et 10)

• Maintenir des normes éthiques élevées (ODD 16)

• Attirer et fidéliser les meilleurs talents (ODD 4, 5 et 8)



