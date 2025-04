ONWARD Medical publie ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2024 et partage ses faits marquants du début de l’année 2025

Obtention de l’autorisation de la FDA et premières ventes commerciales du système ARC-EX

Investissement stratégique d’Ottobock et extension de la visibilité financière sur deux ans

Obtention de droits exclusifs sur une technologie de pointe d’interface cerveau-machine



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 1er avril 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), publie aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2024.



« 2024 a marqué un tournant dans l’histoire d’ONWARD®, avec l’autorisation De Novo de la FDA et les premières ventes commerciales du système ARC-EX® », a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical. « Nous avons renforcé notre bilan, accueilli Ottobock comme investisseur stratégique et partenaire, et élargi notre portefeuille technologique avec l’acquisition exclusive d’une technologie d’interface cerveau-ordinateur de premier plan. Le lancement commercial aux États-Unis est désormais en cours, amorçant une nouvelle étape dans notre mission de proposer des thérapies qui changent la vie des personnes touchées par des lésions de la moelle épinière. »



ONWARD Medical tiendra aujourd’hui, le 1er avril 2025 à 14h00, une conférence en direct par webcast. Le rapport annuel 2024 et le webcast seront disponibles sur la page "Informations financières" du site internet de la société.



Pour rejoindre le webcast via Zoom : https://onwd.zoom.us/webinar/register/WN_9yBwwjUgSSGcoECIOozaKA#/registration



