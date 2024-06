ONWARD® Medical annonce les résultats de son Assemblée Générale

Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées.



EINDHOVEN, Pays-Bas, 14 juin 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui que l’ensemble des résolutions proposées lors de son Assemblée Générale Annuelle des actionnaires a été adopté. L’Assemblée s'est tenue hier après-midi à Amsterdam, aux Pays-Bas, à 16 heures (CEST).

Tous les détails des résolutions approuvées lors de l’Assemblée Générale Annuelle sont disponibles sur IR.ONWD.com.



Pour en savoir plus sur l'engagement d'ONWARD Medical à collaborer avec la communauté des lésions de la moelle épinière (SCI) pour développer des solutions innovantes permettant de restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance après une lésion de la moelle épinière, veuillez visiter : www.ONWD.com



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :