ONWARD Medical annonce la publication des résultats financiers annuels 2024 et la tenue d’un webcast sur l’évolution de son activité

EINDHOVEN, Pays-Bas, le 19 mars 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats financiers annuels 2024 et organisera un webcast pour discuter des faits marquants de son activité.



Le webcast se tiendra le 1er avril 2025 à 14h00 CET.

Il sera animé par le CEO, Dave Marver, qui présentera les faits marquants de l’année 2024 et fournira une mise à jour sur l’activité de l’entreprise.



Pour rejoindre le webcast via Zoom, veuillez vous inscrire en utilisant ce lien : https://onwd.zoom.us/webinar/register/WN_9yBwwjUgSSGcoECIOozaKA#/registration



• Belgique : +32 2 290 9360

• France : +33 1 7095 0350

• Allemagne : +49 69 3807 9884

• Pays-Bas : +31 20 794 0854

• Suisse : +41 22 591 0156

• Royaume-Uni : +44 203 481 5240

• États-Unis : +1 346 248 7799

• Autres numéros disponibles



ID de réunion : 889 6671 2474



Un enregistrement du webcast sera disponible sur le site web de l’entreprise après sa diffusion en direct.



Pour rester informé des technologies de l’entreprise, des études en cours et de la disponibilité des thérapies dans votre région, veuillez remplir ce formulaire en ligne : https://survey.onwd.com/support



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-après :