ONWARD® Medical annonce la publication de ses résultats annuels 2023, suivie d’un webcast le 25 avril à 14 heures

EINDHOVEN, Pays-Bas — 11 avril 2024 — ONWARD Medical N.V (Euronext : ONWD), la société de technologie médicale qui crée des thérapies* pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et de troubles du mouvement, annonce qu’elle publiera ses résultats financiers de l'année 2023 et tiendra un webcast de présentation.

Le webcast se tiendra le 25 avril 2024 à 14h00 CET / 08h00 HE. La réunion sera animée par Dave Marver, Président Directeur Général d’ONWARD Medical N.V et Khaled Bahi, Directeur Financier par intérim, qui vous commenteront les faits marquants de l’année 2023 et feront le point sur les activités.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué ainsi que les informations pour y participer.