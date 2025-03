ONWARD Medical annonce la première utilisation chez l’humain de la sonde lombaire ARC-IM, conçue pour restaurer la capacité à se tenir debout, marcher et retrouver la mobilité des membres inférieurs

La sonde lombaire ARC-IM est le deuxième modèle de la famille des sondes ARC-IM à être utilisé dans une étude clinique de faisabilité

EINDHOVEN, Pays-Bas, le 26 mars 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce aujourd’hui la première implantation humaine de sa sonde lombaire ARC-IM®. Cette intervention majeure a été réalisée le 17 mars 2025 par le Dr Jocelyne Bloch.





« Cette première expérience avec la sonde lombaire ARC-IM est très encourageante », déclare le Dr Jocelyne Bloch. « La conception et la maniabilité de cette sonde ont facilité un positionnement précis et sécurisé dans la région lombaire de la moelle épinière. Accéder à une sonde optimisée spécifiquement conçue par ONWARD devrait nous permettre d'améliorer l'efficacité des thérapies innovantes actuellement étudiées. »



La société développe un portefeuille de sondes ARC-IM présentant différentes tailles, formes et arrangements d’électrodes, destinées à divers usages thérapeutiques, notamment la stabilisation de la pression artérielle, la mobilité, la fonction des membres supérieurs et le contrôle vésical, tant pour les patients atteints de lésions médullaires que ceux souffrant de la maladie de Parkinson.



