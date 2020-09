Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onu-Le Conseil de sécurité préoccupé par les combats dans le Haut-Karabakh Reuters • 30/09/2020 à 00:30









NEW YORK, 30 septembre (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a fait part mardi de sa préoccupation à propos des affrontements dans l'enclave du Haut-Karabakh qui font craindre une escalade militaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. A l'issue d'une discussion à huis clos sur le sujet, les 15 membres du Conseil de sécurité ont "fermement condamné le recours à la force" dans la région. "Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien à l'appel du secrétaire général (Antonio Guterres) à une cessation immédiate des combats, une désescalade des tensions et un retour sans délai à des négociations constructives", a dit le Conseil dans un communiqué. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.