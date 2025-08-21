 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ontic lève 230 millions de dollars mené par KKR, alors que les dépenses des entreprises en matière de sécurité augmentent
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ontic a levé 230 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société d'investissement alternatif KKR KKR.N , a-t-elle annoncé vendredi, alors qu'elle cherche à intégrer l'intelligence artificielle dans son logiciel de sécurité d'entreprise et à se développer à l'échelle mondiale.

La plateforme de la société aide les équipes de sécurité des entreprises à répondre aux menaces physiques qui pèsent sur le personnel et les installations. Ontic affirme que son logiciel élimine les processus manuels tout en protégeant les cadres, en prévenant la violence sur le lieu de travail et en limitant les risques liés aux déplacements.

Les dépenses de sécurité des entreprises ont augmenté à la suite de l'assassinat d'un cadre de UnitedHealth Group UNH.N l'année dernière, car de plus en plus d'entreprises voient des menaces accrues pour leurs cadres supérieurs.

JMI Equity, Silverton Partners, Ridge Ventures et Ten Eleven Ventures ont également participé à ce tour de table.

"Ontic a fait preuve d'une capacité remarquable à soutenir les équipes de sécurité dans tous les secteurs - des entreprises multinationales aux agences fédérales - en s'attaquant à la nature de plus en plus complexe et axée sur les données de la sécurité", a déclaré Jake Heller, partenaire chez KKR Americas.

La société compte parmi ses clients plusieurs entreprises du classement Fortune 50 dans les secteurs de la technologie, des services financiers et des biens de consommation.

Kastner Gravelle LLP a été le conseiller juridique d'Ontic. Ce tour de table intervient quatre ans après que la société a levé 40 millions de dollars, sous la houlette de JMI Equity.

