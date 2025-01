Ontex:plus de 2000 certificats de formation délivrés en 1 an information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce que son initiative Ontex Academy a délivré plus de 2000 certificats à des professionnels de santé depuis son lancement en 2024.



Cette plateforme, gratuite et actuellement disponible dans plusieurs pays européens, vise à améliorer la formation en soins continence grâce à des cours accrédités.



Elle répond aux besoins croissants liés à l'incontinence, qui touche environ 423 millions d'adultes dans le monde.



Ontex prévoit d'étendre Ontex Academy à l'Australie et d'ajouter de nouveaux cours pour accompagner les innovations du secteur.





