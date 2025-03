Ontex: ouvre un centre R&D sur son site espagnol de Ségovie information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce l'inauguration de son centre de R&D à Ségovie (Espagne), marquant une étape clé dans l'expansion de ses capacités d'innovation et de production.



Situé au sein du site de fabrication de Ségovie, ce centre vise à accélérer le développement de solutions durables et à améliorer l'efficacité de la production.



Il rejoint le réseau mondial d'innovation d'Ontex, comprenant notamment les sites de Mayence (Allemagne) et Buggenhout (Belgique).



Ontex a par ailleurs renforcé ses capacités de production à Ségovie, avec désormais 25 lignes de production (vs 16 lignes en 2022).



Cette expansion s'accompagne d'une croissance de l'emploi, avec plus de 100 nouveaux postes prévus, portant l'effectif total à environ 800 salariés.





