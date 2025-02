Ontex: distingué par le CDP pour sa politique 'verte' information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce avoir obtenu la note 'A' pour sa transparence en matière de changement climatique en 2024, ainsi qu'une note de 'A-' pour la gestion des forêts.



Cette reconnaissance de la part de l'organisation non lucrative CDP souligne les efforts de l'entreprise pour réduire ses émissions de carbone, utiliser des énergies renouvelables et gérer les forêts de manière responsable.



Ces notes reflètent l'engagement de Ontex envers la durabilité et ses actions pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts.





Valeurs associées ONTEX GROUP 7,95 EUR Euronext Bruxelles +0,25%