onsemi soutient les clients touchés par la crise Nexperia, déclare son directeur général

Le directeur général d'ON Semiconductor Corp ON.O a déclaré lundi que la société offrait des alternatives aux clients du secteur automobile touchés par les pénuries de puces fabriquées par son rival néerlandais Nexperia, du mieux qu'elle pouvait. "Nous avons beaucoup des mêmes clients et nous soutenons nos clients dans la mesure du possible", a déclaré Hassane El-Khoury aux analystes après la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise.

Il a précisé que onsemi fournissait à ses clients des produits issus de son propre portefeuille de produits et qu'elle ne modifiait pas ses plans de fabrication.

M. El-Khoury a également déclaré que la cause principale de la crise était que l'industrie automobile et ses fournisseurs directs maintenaient les stocks de puces à un niveau trop bas.

"Je dis que les stocks sont bas depuis deux ans et que tout incident dans la chaîne d'approvisionnement entraînera une réaction en chaîne, ce dont nous avons la preuve", a-t-il déclaré. Nexperia, l'un des plus grands fabricants de puces de base utilisées dans les systèmes électroniques des voitures, a vu sa production réduite en raison d'un conflit d'entreprise et géopolitique en cours . Les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont annoncé des arrêts de production en conséquence.

Les remarques de M. El-Khoury font écho à celles d'un autre fabricant de puces automobiles, STMicroelectronics STMPA.PA . Interrogé sur la possibilité pour ST de fournir des puces de remplacement pour les puces Nexperia, le directeur général Jean-Marc Chery a déclaré aux analystes le 23 octobre que "STMicro fait partie de ce processus" étant donné que les clients du secteur automobile ont adopté plusieurs sources pour les puces suite aux pénuries observées lors de la pandémie de COVID-19.