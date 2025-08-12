 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,00
+0,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Onsemi, fabricant de puces pour l'industrie automobile, augmente de 8,4 %
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour supprimer la référence aux résultats trimestriels)

12 août - ** Les actions du fabricant de semi-conducteurs automobiles Onsemi ON.O augmentent de 8,4 % pour atteindre 51,05 $

** La société a publié ses résultats trimestriels le 4 août, lundi; ses actions ont chuté d'environ 17 % depuis lors, à la dernière clôture

** ON en baisse de ~19,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ON SEMICONDUCTOR
50,3500 USD NASDAQ +6,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank