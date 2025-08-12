Onsemi, fabricant de puces pour l'industrie automobile, augmente de 8,4 %

(Corrige pour supprimer la référence aux résultats trimestriels)

12 août - ** Les actions du fabricant de semi-conducteurs automobiles Onsemi ON.O augmentent de 8,4 % pour atteindre 51,05 $

** La société a publié ses résultats trimestriels le 4 août, lundi; ses actions ont chuté d'environ 17 % depuis lors, à la dernière clôture

** ON en baisse de ~19,6 % depuis le début de l'année